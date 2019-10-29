Глава Адыгеи побывал на строительстве подъездной автодороги к г. Майкопу

По итогам заседания республиканской Комиссии по безопасности дорожного движения Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл выездное совещание на месте строительства подъездной автодороги к г. Майкопу со стороны г. Армавира.



В обсуждении задач по развитию транспортной инфраструктуры региона приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства Валерий Картамышев, начальник ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Владимир Кужель, руководитель Адыгеяавтодора Алексей Корешкин, главы муниципалитетов.

Начальник Упрдор «Черноморье» Владимир Кужель сообщил о проделанной работе по реконструкции участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ». Первый пусковой комплекс практически завершён. На десятикилометровом отрезке трассы построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, смонтировано освещение и звукозащитные экраны возле населённых пунктов, информационные табло для водителей. Стоимость объекта составила почти 4 млрд. рублей.

Глава РА Мурат Кумпилов подчеркнул, что сейчас перед Упрдор «Черноморье» стоит задача проконтролировать стопроцентное исполнение предусмотренных проектом мероприятий, включая озеленение придорожной полосы.

Особое внимание руководитель региона обратил на вопросы, связанные с придорожным сервисом. Глава Адыгеи указал на необходимость планирования съездов и мест отдыха при проведении масштабных работ по строительству и реконструкции дорожных объектов. Соответствующее поручение было дано руководителям городов и районов республики.

«Наша задача – в ближайшие годы сформировать в регионе безопасную и комфортную транспортную сеть, в том числе используя возможности соответствующего нацпроекта. Это позволит сократить аварийность на дорогах республики, а также обеспечит рост туристической и инвестиционной привлекательности региона», – подчеркнул Мурат Кумпилов.