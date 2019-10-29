Глеб Никитин пригрозил уволить чиновников, срывающих реализацию нацпроектов Реализация нацпроектов в области на сегодняшний день в целом не вызывает опасений.

Глеб Никитин пригрозил увольнением чиновникам, срывающим сроки выполнения нацпроектов на территории области и в отдельных муниципалитетах, увольнением.

По сообщению пресс-службы, это произошло на оперативном совещании, на котором обсуждалась реализация нацпроектов в регионе.

Губернатор сказал, что реализация нацпроектов в области на сегодняшний день в целом не вызывает опасений. Однако до конца года осталось не так много времени. И если будут отставания по срокам, то он примет жесткие кадровые решения.

Напомним, что решением президиума генсовета «Единой России» Глеб Никитин согласован на должность исполняющего полномочия секретаря Нижегородского регионального отделения партии.