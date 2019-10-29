В Татарстане 31 октября ожидают снег и метель

В ближайшие дни в Татарстане погода существенно ухудшится. Это связано с выходом на Европейскую территорию России североатлантических циклонов, передает Гидрометцентр. 31 октября в республике прогнозируются снег, сильный ветер порывами 15-18 м/с и метель. Ночью температура опустится до -1..-6° С, днем составит от -3° до +1°.

30 октября, по прогнозам синоптиков, в Татарстане также ожидается снежная погода, а столбики термометров покажут -1..-6° С ночью и 0..+5° днем. 1-2 ноября, по предварительным данным, в Татарстане прогнозируется очень холодная погода со снегом. Ночью температура понизится ночью до -4..-9° С, днем составит +1..-4°.

"Ъ-Казань"