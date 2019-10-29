Главбух детского сада в Самаре осуждена за служебный подлог

Суд вынес приговор главному бухгалтеру одного из самарских детских садов Ольге Беловой за хищение более 116 тыс. руб. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

«Следствием и судом установлено, что в 2018 году Белова незаконно получила денежные средства в качестве премии, не имея на то законных оснований»,— говорится в сообщении.

Женщина обвинена по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Суд приговорил злоумышленницу к штрафу на сумму 110 тыс. руб. в доход государства.

Алена Смирнова