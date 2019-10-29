«Балтийский лизинг» предлагает действующим клиентам авто с нулевым авансом

Компания «Балтийский лизинг» возобновила для своих действующих клиентов программу, в рамках которой они могут приобретать легковые машины с авансом от 0%. Спецпредложение распространяется на все автомобильные бренды, кроме китайских.
С нулевым авансом клиенты могут приобрести в лизинг машины стоимостью до 3,5 млн рублей. Условия спецпредложения будут действовать до 31 декабря 2019 года.
Чтобы приобрести транспорт в рамках этой программы, клиенту необходимо предоставить минимальный пакет документов. Со своей стороны «Балтийский лизинг» гарантирует быстрое оформление сделки и несколько вариантов графика платежей на выбор. Кроме того, клиенту доступны специальные условия по ряду марок, а также досрочный выкуп авто. Предложение действует во всех 73 филиалах «Балтийского лизинга».
Справка:
Предложение для действующих клиентов ООО «Балтийский лизинг». Участвуют легковые автомобили за исключением китайских производителей. Аванс 0% рассчитан при условии стоимости автомобиля до 3,5 млн рублей.
При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».
Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 73 подразделения по всей России. По итогам 2018 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 42,6 млрд рублей. Объем лизингового портфеля по остатку платежей к получению на 01.01.2019 составляет 51,1 млрд рублей. В декабре 2017 года «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» с позитивным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru