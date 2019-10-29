«Балтийский лизинг» предлагает действующим клиентам авто с нулевым авансом

Компания «Балтийский лизинг» возобновила для своих действующих клиентов программу, в рамках которой они могут приобретать легковые машины с авансом от 0%. Спецпредложение распространяется на все автомобильные бренды, кроме китайских.



С нулевым авансом клиенты могут приобрести в лизинг машины стоимостью до 3,5 млн рублей. Условия спецпредложения будут действовать до 31 декабря 2019 года.

Чтобы приобрести транспорт в рамках этой программы, клиенту необходимо предоставить минимальный пакет документов. Со своей стороны «Балтийский лизинг» гарантирует быстрое оформление сделки и несколько вариантов графика платежей на выбор. Кроме того, клиенту доступны специальные условия по ряду марок, а также досрочный выкуп авто. Предложение действует во всех 73 филиалах «Балтийского лизинга».

Справка: Предложение для действующих клиентов ООО «Балтийский лизинг». Участвуют легковые автомобили за исключением китайских производителей. Аванс 0% рассчитан при условии стоимости автомобиля до 3,5 млн рублей. При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».