«Иск» жены нижегородского сенатора Вайнберга о самобанкротстве оказался ошибкой

Зинаида Вайнберг, супруга сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга, не подавала в арбитражный суд иск о самобанкротстве. В картотеке дел такая запись появилась по ошибке. Как пояснили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе суда, в собственной базе имеется иск госпожи Вайнбрег о признании банкротом предпринимателя Коли Элларяна, сумма требований составляет 20,7 млн руб. Сегодня эта ошибка исправлена и в картотеке дел.

Ранее Сормовский райсуд постановил взыскать с господина Элларяна в пользу Зинаиды Вайнберг 20,7 млн руб. Должник пытался оспорить это решение в областном суде, но безуспешно.

Анастасия Еремина