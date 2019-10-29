За 9 месяцев 2019 года жителям Удмуртии оказали платные услуги на 50,8 млрд рублей

Объем платных услуг, оказанных населению Удмуртии за 9 месяцев 2019 года, составил 50,8 млрд руб. Это на 0,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года при сопоставимых ценах, сообщает Удмуртстат. Более половины всего объема составляют обязательные услуги — коммунальные, транспортные и телекоммуникационные.

Так, в среднем каждый житель республики потратил за 9 месяцев на платные услуги 33,7 тыс. руб. Это 9-е место среди регионов ПФО. Больше всего на платные услуги потратили жители Татарстана — 55,4 тыс. руб., меньше всего — 25 тыс. руб. — в Мордовии.