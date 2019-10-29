В Совете федерации обсудили Стратегию развития Арктики

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в слушаниях о подготовке проекта «Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года», которые прошли в Совете федерации. В пресс-службе главы региона отметили, что в автономном округе сосредоточены практически все инвестиции Арктической зоны. Среди них проекты «Ямал СПГ», «Арктик СПГ», Северный широтный ход.

«Каждое рабочее место в Арктике создает десяток рабочих мест в других регионах. Только в строительстве завода “Ямал СПГ” было задействовано 60 регионов, это тысячи рабочих мест, которые были обеспечены заказами благодаря нашему арктическому проекту. Таких проектов будет много в ближайшие годы и это огромные возможности и для страны, и для Ямала»,— рассказал господин Артюхов. По его словам, грузооборот на Севморпути к 2024 году достигнет 80 млн т грузов в год, а к 2030 году эксперты обещают 100-120 т.

В социальном разделе Стратегии развития Арктики также прописаны цели и задачи по повышению качества жизни жителей Севера. Помимо социальных гарантий, там значатся такие меры, как обеспечение круглогодичной транспортной доступностью и высокоскоростным интернетом труднодоступных населенных пунктов. «Уровень жизни в Арктике должен быть выше, чем в среднем по России. Это касается всех направлений – здравоохранения, образования, доступность разных благ. Это сложная задача, учитывая, насколько Арктика сложна в плане транспорта или, например, кадрового голода. Эти регионы настолько огромны, что внутри них люди передвигаются с помощью авиации, поэтому Федерация будет поддерживать внутрирегиональные полеты»,— отметил глава Ямала.

В стратегии будут детально прописаны шаги по каждому из направлений. Среди них: полное обновление речного флота в течение 15 лет, создание отдельной программы по геологоразведке в Арктике, развитие телемедицины, использование энергосберегающих технологий, ликвидация накопленного экологического ущерба и другие.

Кроме того, Арктический регион получит особый налоговый режим. «Наши предложения по налоговым льготам для Арктики были согласованы правительством. Это беспрецедентные налоговые льготы в нашей системе. Проекты, которые будут реализовыватьсяв сфере СПГ, газохимии и добычи твердых полезных ископаемых, в ближайшие 15 лет затронут малый и средний бизнес. Для них на 10 лет будет снижена федеральная часть налога на прибыль, страховые взносы. При этом, подчеркну, законопроект предусматривает право субъектов РФ снижать до нуля свои региональные и муниципальные налоги. Речь идет о праве территорий это делать»,— сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.

Стратегия будет представлена президенту РФ 1 декабря.

Евгений Минин