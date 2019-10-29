По факту авиакатастрофы самолета в Прикамье возбуждено уголовное дело

Уральским следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту авиакатастрофы легкомоторного самолета Сеssna 172. Как сообщает сайт управления, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По версии следствия, 26 октября 2019 года в процессе выполнения полета по маршруту «Нижнее Городище - Фролы» Пермского края, в 7 километрах от населенного пункта Аннинск Пермского края, произошло крушение воздушного судна Сеssna 172. На борту самолета находился пилот, который в результате происшествия погиб, воздушное судно разрушено», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, самолет под управлением председателя федерации сверхлегкой авиации Геннадия Белоглазова пропал в субботу днем. Cessna 172 была обнаружена в лесном массиве вчера, тело пилота находилось в кабине. Следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива; копии документов, находившиеся на борту воздушного судна; спутниковый навигатор. Назначена судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры по установлению местонахождения технических документов на воздушное судно, допрашиваются свидетели происшествия.

Сейчас следователи решают вопрос о прибытии комиссии Межгосударственного авиационного комитета для участия в дополнительном осмотре места происшествия, а также расследовании причин и обстоятельств авиапроисшествия.