По факту смерти ребенка, оставленного одного на несколько дней, возбуждено уголовное дело

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти девятимесячного младенца, которого мать оставила на несколько дней без присмотра. Кроме того, из органов внутренних дел в Следственный комитет передано ранее возбужденное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 25 октября мертвого мальчика в квартире одного из домов в Златоусте обнаружила его бабушка. По предварительным данным, мать ребенка несколько дней не появлялась дома. В ходе расследования уголовного дела следователи оценят действия работников социальных служб и органов опеки, где семья состояла на учете.