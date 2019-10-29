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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Власти Самарской области пообещали поднять зарплату спортивным тренерам на 30%

Заработную плату спортивным тренерам Самарской области планируется увеличить. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

«Для развития массового спорта мы должны обеспечить достойную оплату труда тренерам»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

В связи с этим в проекте бюджета Самарской области предусмотрены дополнительные средства. За их счет планируется увеличить зарплату тренеров в госучреждениях региона в среднем на 30%.

Кроме того, в регионе с 1 января 2020 года будет проиндексирована заработная плата всем работникам бюджетных учреждений. Статьи расходов на эти цели также запланированы в проекте областного бюджета.

Георгий Портнов


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