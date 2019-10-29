Правительство Челябинской области создало структуру для мониторинга соцсетей

В Челябинской области создали автономную некоммерческую организацию «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области». Учредителем выступает министерство имущества региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства. Новая структура будет заниматься мониторингом социальных сетей и СМИ.

Финансовый взнос регионального минимущества в создание «Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области» составил 47 млн руб. Ведомство должно утвердить устав структуры. Кто будет руководить центром, не сообщается.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства организация будет вести мониторинг средств массовой информации и социальных медиа и выявлять проблемы, о которых жители не сообщают чиновникам в официальных обращениях. Также центр будет проводить социологические исследования.