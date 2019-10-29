Уфа на восьмом месте по численности населения среди городов-миллионников России

Уфа на 1 января текущего года занимает восьмое место по численности населения среди 13 российских городов-миллионников, сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник отдела государственной статистики Уфы Оксана Даянова. Численность жителей города на начало года составляла 1,13 млн человек, по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 4 тыс. человек. Опережают Уфу по этому показателю Самара и Омск (1,15 и 1,16 млн человек соответственно), Казань же с результатом 1,25 млн человек находится на четвертом месте. На первом месте Новосибирск (1,62 млн человек), на последнем — Волгоград(1,01 млн человек).

Также госпожа Даянова отметила, что по итогам года Уфа находится на пятом месте по общему коэффициенту рождаемости среди городов-миллионников и на третьем — по общему коэффициенту смертности в порядке возрастания. В итоге Уфа на четвертом месте по естественному приросту населения (в порядке убывания) среди городов-миллионников, из которых только в шести наблюдается прирост населения, в остальных — убыль. Прирост населения в Уфе составил 1527 человек. В 2017 году прирост населения составлял 2294 человека. На первом месте по этому показателю Казань, где прирост населения составил 4829 человек. Второе и третье место по этому показателю занимают Екатеринбург и Красноярск, где прирост населения составил соответственно 2948 и 1974 человека. На пятом и шестом месте Новосибирск и Челябинск (344 и 139 человек соответственно).

Суммарный коэффициент рождаемости в 2018 году в расчете на одну женщину в возрасте 15-49 лет в Уфе составил 1,287 (девятое место в порядке убывания). На первом месте Казань — 1,617.

Уровень смертности в 2018 году в Уфе составил 10,6 на 1 тыс. человек. Это третий показатель по возрастанию среди миллионников. На первом месте Казань (10,2 на 1 тыс. человек). Оксана Даянова отметила, что уровень смертности в Башкирии за тот же период составил 12,4 на тысячу человек, а по России — 12,5 на тысячу человек.

Майя Иванова