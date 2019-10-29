Ввод жилья на Тамбовщине вырос почти на 25%

По итогам трех кварталов 2019 года ввод жилья в Тамбовской области увеличился почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на Тамбовстат. В регионе, по официальным данным, введено 3,1 тыс. квартир общей площадью 475,6 тыс. кв. м. Объем строительных работ увеличился на 15% до 20,8 млрд руб. В расчете на 1 тыс. человек населения области введено 464 кв. м жилья (372 кв. м в январе-сентябре 2018 года). Вложения в строительство в регионе составляют четверть от всех инвестиций в экономику области, подсчитали в Тамбовстате.

О мнении застройщиков макрорегиона о реализации нацпроекта «Жилье», в материале ''Ъ-Черноземье'' «Отрасль просто рухнет».

Ирина Лобанова