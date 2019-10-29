Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику на 320 млн рублей

Российские военные безвозмездно передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения, общая стоимость которой составляет около 320 млн руб. Церемония прошла в Душанбе после завершения совместных учений контингентов стран—участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2019».

«Сегодня на аэродроме Гиссар представлена очередная партия военной техники, которая включает радиолокационную станцию, обеспечивающую обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства, модернизированные до уровня современных в своем классе бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М»,— заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин во время церемонии передачи техники (цитата по ТАСС). По его словам, это проверенные и надежные военные машины, «способные выполнять широкий круг задач в условиях современного боя».

В пресс-службе ЦВО агентству сообщили, что общая стоимость переданной техники составляет около 320 млн руб. «Сегодня в условиях нарастания угроз и расширения зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах военно-политическая ситуация на Центральноазиатском стратегическом направлении во многом определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам. Одним из критериев, влияющих на боеспособность войск, является их техническая оснащенность»,— объяснил командующий ЦВО.

Напомним, в конце февраля Россия также безвозмездно передала Таджикистану военную технику на $9 млн (около 575 млн руб.). Таджикистан получил тогда от России средства противовоздушной обороны, в том числе радиолокационные станции.