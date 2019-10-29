Евгений Куйвашев потребовал поднять уровень зарплаты в реальном секторе экономики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня на заседании законодательного собрания потребовал поднять среднемесячной заработной платы в реальном секторе экономики. «Нас не устраивает уровень среднемесячной зарплаты. При этом общероссийским трендом на ближайшие три года станет снижение объема налоговых льгот. Мы же планируем не только не снижение, но даже их увеличение более чем на 4%. Значит, мы вправе рассчитывать на более эффективную отдачу бизнеса от этих мер поддержки»,— подчеркнул он, выступая с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. По его словам, в 2020 году объем налоговых льгот составит 14,8 млрд руб., в 2021 году — 15,2 млрд руб.

Евгений Куйвашев напомнил, что рост заработной платы это не только улучшение материального благополучия людей, но и рост НДФЛ, рост бюджетных доходов. «Поддерживаю инициативу областного министерства экономики и комитета по бюджету, финансам и налогам учитывать при предоставлении мер поддержки темпы роста заработной платы на предприятиях. Это абсолютно справедливо»,— подчеркнул он.

В январе-июне 2019 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области, по данным Свердловскстата, составила 39,85 тыс. руб. (106,7% к уровню января-июня 2018 года). Заработная плата работников крупных и средних организаций — 44,42 тыс. руб., сообщается на сайте областного министерства экономики.

Анастасия Реутова