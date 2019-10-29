Экс-замначальника ГУФСИН по Ростовской области будут судить за взяточничество

Дело бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова передано в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Его обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (два эпизода по ч. 6 ст. 290 УК РФ, три эпизода по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2016 года по май 2017 года господин Ральников в сговоре с Сергеем Смирновым, занимавшим тогда должность начальника ГУФСИН России по Ростовской области, получил от четырех представителей коммерческих предприятий взятки на общую сумму более 11 млн руб. Кроме того, с января 2016 года по май 2017 года господа Ральников и Смирнов, договорившись с начальником отдела тылового обеспечения ГУФСИН по Ростовской области Александром Асютиным, получили от представителя коммерческой организации 450 тыс. руб. Деньги от представителей бизнеса руководители ГУФСИН получали от заключения контрактов между компаниями и колониями на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы, их приемки и своевременной оплаты, а также для беспрепятственного производства компании, работавшей в исправительной колонии региона. Банковские счета фигурантов дела были арестованы.

Напомним, Сергея Ральникова задержали при получении взятки в своем кабинете 12 мая этого года. Он признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Господин Ральников рассказал следователям, что являлся промежуточным звеном между бизнесменами, получавшими преференции для ведения предпринимательской деятельности в исправительных колониях региона, и руководителем ГУФСИН по Ростовской области Сергеем Смирновым. При этом господин Смирнов на следствии отрицал свою причастность к вменяемым ему в вину преступлениям, утверждая, что подчиненный оговорил его.

В июне 2018 года господин Смирнов умер в больнице после попытки покончить с собой. Его дело выделено в отдельное производство в связи со смертью. Уголовное дело экс-начальника отдела тылового обеспечения ГУФСИН по Ростовской области Александра Асютина уже рассматривается в суде.

Дарья Голякова