Возбуждено уголовное дело по факту некачественного ремонта памятника Ленину в Челябинске

Отдел Следственного комитета РФ по Центральному району Челябинска возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего ремонта объекта культурного наследия «Памятник В.И. Ленину» на площади Революции. Основанием послужили материалы прокурорской проверки, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность). По мнению следствия, халатность проявили должностные лица МБУК «Центр историко-культурного наследия Челябинска», принявшие работы ненадлежащего качества, выполненные по муниципальному контракту. В результате бюджету города был причинен ущерб в размере более 14 млн руб.