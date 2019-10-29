Девелоперы тянутся под крыло

Застройщикам разрешат строить рядом с аэропортами, предварительно оценив вред здоровью граждан. Дмитрий Медведев поручил смягчить методику оценки уровня шума от пролетающих самолетов, пишет газета «Ведомости». Таких поправок давно ждут девелоперы — им будет легче работать вблизи аэропортов. Но те, кто живет рядом со взлетно-посадочными полосами, недовольны: они и так страдают от шума. Застроят ли земли вокруг аэропортов? Разбирался Иван Корякин.

Поручение Дмитрия Медведева — это лишь часть многолетнего конфликта вокруг приаэродромных территорий, где столкнулись интересы чиновников, аэропортов и застройщиков. Эти ПАТы радиусом в 30 км занимают чуть ли не половину московской области. Минтранс предлагает сократить размеры этих территорий. Смягчение нормативов по уровню шума — один из шагов.

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Теперь его будут оценивать не по максимальному показателю, а по эквивалентному, то есть по среднему значению в течение дня и ночи. А значит, девелоперам будет гораздо легче работать. Так застройщики смогут выполнить и национальный проект, говорит партнер группы компаний PIN Дмитрий Котровский: «Для девелоперов, у которых в портфелях есть земельные участки, это, безусловно, очень хорошая новость, и не без их подачи настолько высоко вынесено это решение. То, что пытаются принять, конечно, позволит им капитализировать эти земельные участки, а не “похоронить” их. Если не делать эти послабления, то в таких двух крупнейших регионах, как Москва и Московская область, в рамках национального проекта будет достаточно сложно выполнить показатели, потому что других-то земель нет».

Аэропортам важно как можно скорее определиться с границами приаэродромных территорий, так как над ними нависла угроза невыплаты триллионных компенсаций жителям и компаниям, которые находятся в санитарно-защитных зонах аэродромов. Главное — быстрее установить правила, говорит исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин: «Если сейчас будут изменены СНиП, и шум будут оценивать по эквиваленту, мы не против.

Надо просто выполнить действующий закон, посчитать и установить границы приаэродромных территорий».

Кто точно против, так это жители ближайших к аэропортам территорий. “Ъ FM” рассказывал о проблемах в московском Митино: полгода назад Шереметьево изменил траекторию полетов, после чего лайнеры стали набирать высоту прямо над жилыми домами. Роспотребнадзор фиксировал превышение уровня шума, правда, местным жителям это пока не помогло. Но с переходом на смягченные правила подсчета может получиться так, что страдающим от самолетов просто не будет к чему апеллировать. Проблемы в Митино остаются, говорит местный житель Дмитрий: «Мы все находимся в этих пыточных условиях и ничего просто не можем сейчас сделать.

Кроме того, что уровень шума невыносим, начинает керосином пахнуть.





И, плюс, мы знаем, у нас есть вероятность падения этих самолетов, так как самое опасное время полета — это на взлете и посадке».

Правда, до сих пор непонятно, что покажут итоговые замеры шумов по новой схеме. Ведь среднее значение зависит от интенсивности полетов, а она растет: над тем же районом Митино после открытия третьей полосы в Шереметьево лайнеры стали пролетать каждые две минуты. И будут ли закладывать такие риски девелоперы — неизвестно. Но застроить кукурузные поля им теперь станет легче.

Проект Роспотребнадзора об уровне шума пока проходит антикоррупционную экспертизу. Она завершится 30 октября.