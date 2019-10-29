В Еманжелинске возбудили уголовное дело по факту массового повреждения автомобилей

Полиция Еманжелинска возбудила уголовное дело по факту обращений более 40 жителей о повреждении автомобилей. Неизвестный из хулиганских побуждений проколол автомобильные колеса, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

По заявлениям жителей Еманжелинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы сроком до пяти лет. Личность преступника устанавливают. Для этого специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе губернатора Челябинской области. По данным чиновников, в Еманжелинске прокололи колеса у 80 автомобилей. «Губернатор Алексей Текслер проинформирован о происшествии в Еманжелинске. Состоялся его телефонный разговор с начальником ГУ МВД по Челябинской области Андреем Сергеевым. Глава региона поручил управлению внутренней политики и главе муниципального образования следить за развитием ситуации, оказывать следствию всю необходимую помощь»,- рассказали в пресс-службе главы региона.