В Татарстане восстановили прерванное из-за сильного ветра электроснабжение

Энергетики полностью восстановили прерванное из-за сильного ветра электроснабжение в Татарстане, сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Напомним, что накануне из-за непогоды без электричества остались более 26 тыс. жителей республики в 75 населенных пунктах в десяти районах республики и Казани. Отключение электроэнергии коснулось почти 10 тыс. жилых домов, 20 соцобъектов. Позже вечером энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение в Татарстане. Полностью аварийно-восстановительные работы были завершены в 00:30 29 октября, уточнили в ведомстве.

Ранее Гидрометцентр объявил в Татарстане штормовое предупреждение в связи с усилением ветра порывами до 25 м/с, что привело к обрушению деревьев, разрывам энергосетей.

"Ъ-Казань"