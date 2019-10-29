В Краснодаре проверят техническое и санитарное состояние общественного транспорта

Краснодарское отделение Общероссийского народного фронта запланировало ряд проверок технического и санитарного состояния общественного транспорта кубанской столицы. Это связано с тем, что пассажиры, пользующиеся услугами автобусов, трамваев и троллейбусов, продолжают обращаться в ОНФ с жалобами на их физический и моральный износ.

Ранее общественники уже проводили мониторинг состояния пяти автобусных маршрутов города (№ 56, № 75, № 78, № 163А и № 182). Были выявлены нарушения температурного режима, фанерные полы, острые металлические края ступеней, сломанные сиденья, хамство водителей и прочие не устраивающие пассажиров факторы. Автобусным предприятиям были направлены предписания об устранении выявленных нарушений, однако, жалобы продолжают поступать.

«Граждане, по аналитическим данным компании INRIX, в Краснодаре проводят в пробках около 56 часов в год, уступая по показателю Москве, но опережая Санкт-Петербург. Поэтому до обновления общественного транспорта, необходимо обеспечивать максимально комфортное пребывание в нем, и исключать нарушения действующих требований законодательства», - прокомментировала ситуацию член Регионального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб.

Дмитрий Михеенко