В Петербурге ищут пропавшего специалиста по защите гостайны

В Петербурге разыскивают пропавшего 46-летнего специалиста по защите государственной тайны Дмитрия Полейчука. Он перестал выходить на связь 10 дней назад, когда вышел из дома в Колпино и с тех пор не вернулся. Соответствующую ориентировку разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».

По данным «Фонтанки.ру», господин Полейчук ранее служил старшим офицером по защите гостайны в погранподразделениях ФСБ, в 2012 году перешел на работу в структуры Спецстроя, где отвечал за соблюдение режима секретности при проектировании объектов специального строительства. С 2015 году работает в специализированной компании «Региональный центр режимных услуг», созданной в рамках реализации закона РФ «О государственной тайне» и обладающей лицензиями ФСБ на использование сведений, составляющих гостайну и оказаний услуг по ее защите.

В последний раз мужчину видели одетым в черную куртку, светлые джинсы и коричневые ботинки. Телефон Дмитрия Полейчука в настоящий момент отключен.