В Ростове задержали стрелявшего в инкассаторов мужчину

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на инкассаторов в Ростове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Им оказался 46-летний житель Краснодарского края. Полицейские также установили его причастность к аналогичному преступлению в сентябре 2018-го и нападению на пункт приема металла в августе этого года. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 и 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Нападение на инкассаторов произошло 7 октября в Советском районе Ростова около 20:30. Злоумышленник выстрелил в одного из них и потребовал отдать деньги. Однако мужчины открыли ответный огонь, и нападавший скрылся.

Сейчас оперативники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.

Дарья Голякова