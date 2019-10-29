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Число заместителей губернатора Курганской области сократилось до шести

В правительстве Курганской области произошли очередные кадровые перестановки. Пост покинула временно исполняющая обязанности заместителя главы региона по социальной политике Татьяна Менщикова. Весь социальный блок переходит под управление вице-губернатора Владислава Кузнецова, сообщает пресс-служба правительства региона. Таким образом у губернатора Вадима Шумкова теперь будет шесть заместителей (вместе с вице-губернатором) вместо семи. Татьяна Менщикова переходит на должность директора центра для специальных учебно-воспитательных учреждений при департаменте государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ.

Помимо этого, добавляются полномочия заместителю губернатора – директору департамента аграрно-промышленного комплекса: Владимир Архипов будет курировать департаменты экономики, промышленности и транспорта, а также главное управление по труду и занятости населения. Он также будет подотчетен вице-губернатору Владиславу Кузнецову.

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