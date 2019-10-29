С начала года в Татарстане с помощью прокуратуры погасили 518 млн рублей долгов по зарплате

В Татарстане по итогам девяти месяцев 2019 года благодаря прокурорскому вмешательству погасили 518 млн руб. долгов по зарплате, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Всего задолженность работодателей, поднадзорных прокуратуре Татарстана, на сегодняшний день составляет 291,5 млн руб. Из них 63% (184,6 млн руб.) приходится на долги 45 организаций, находящихся на различных стадиях банкротства. Наибольшая задолженность по зарплате зафиксирована в Набережных Челнах, Вахитовском и Советском районах Казани, Бугульминском, Зеленодольском, Нижнекамском, Чистопольском, Мензелинском и Пестречинском районах республики, уточнили в прокуратуре.

Напомним, что в 2018 году усилиями прокуратуры в Татарстане погасили 500 млн руб. долгов по зарплате.

"Ъ-Казань"