В Удмуртии представили событийный календарь на 2020 год

Событийный календарь на 2020 год презентовали в Удмуртии. Он представлен 64 мероприятиями, разделенными на три блока, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ряд событий посвящен празднованию 100-летия государственности республики. С 5 по 9 марта 2020 года в Ижевске пройдет Международный фестиваль циркового искусства, 20 июня состоится Удмуртский национальный праздник «Гербер». Также в событийный календарь включили 63 фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского».

Второй блок календаря представлен спортивными мероприятиями, которые организует «Калашников Спорт». Среди них — «Калашников Биатлон Фест» и третий лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой. Они пройдут 29 февраля и 21 марта 2020 года соответственно.

В третий блок календаря вошли мероприятия различной тематики — от музыкальных фестивалей до гастрономических праздников. В рамках этого блока с 9 по 23 августа в Удмуртии пройдет Бурановский фестиваль народной культуры, который охватит всю республику и завершится в селе Бураново.

«Этим событийным календарем и презентацией мы вошли в конкурентное поле и поборемся с другими регионами за туристов. Нам, безусловно, повезло с людьми-брендами. В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. В следующем году чреда значимых юбилеев, среди них 180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского, и много других событий, которые мы презентуем»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов на презентации.