В Новороссийске за регулярные взятки осудили дорожного полицейского

Приморский районный суд Новороссийска приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего полицейского, признанного виновным в получении взятки и мелком взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Преступление было раскрыто оперативниками УФСБ по Краснодарскому краю.

В краевом суде сообщили, что сотрудник отдельной роты ДПС ГИБДД по Новороссийску выполнял должностные обязанности на посту ДПС, который расположен на федеральной трассе М-4 «Дон». Останавливая транспортные средства, он неоднократно получал от водителей деньги за увод их от административной ответственности за совершенные правонарушения.

Помимо реального срока наказания в исправительной колонии общего режима, бывшему полицейскому предстоит выплатить штраф в размере 1 млн руб. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Василий Хитрых