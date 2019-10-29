В сочинском КЗ «Фестивальный» прошли обыски

В концертном зале «Фестивальный» в Сочи силовики провели обыски и изъяли документы, печати и бухгалтерские бумаги. Как сообщает ряд СМИ, изъятые документы относятся к деятельности учреждения за 2017-2019 годы. При этом, концертный зал продолжает функционировать, а его руководство доподлинно не знает в связи с чем были проведены обыски.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в апреле 2018 года в отношении руководителя муниципального концертного зала «Фестивальный» в Сочи Евгения Паснюка было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч.4. ст.160 УК РФ). Речь идет о 1,3 млн руб., которые, по версии следствия, могли быть растрачены с 2010 по 2016 годы.

Василий Хитрых