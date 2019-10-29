Двухлетняя девочка погибла на спортплощадке в Удмуртии

Двухлетняя девочка скончалась в спортивно-оздоровительном комплексе в Завьяловском районе Удмуртии от асфиксии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

«25 октября текущего года около 17 часов 30 минут жительница Завьяловского района с двумя детьми в возрасте 2 и 7 лет находились на территории общественного спортивно-оздоровительного комплекса, включающего детскую площадку и спортивные сооружения. Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции возле стадиона и повисла, зацепившись шарфом»,— говорится в сообщении. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.