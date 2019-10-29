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В Златоусте проводится проверка по факту смерти младенца, оставленного без присмотра

Следственные органы Челябинской области проводят проверку по факту смерти девятимесячного мальчика, которого оставили без присмотра на несколько дней.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, днем 25 октября в квартире одного из домов в Златоусте было обнаружено тело младенца. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. По предварительным данным, ребенка обнаружила его бабушка.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе будет проверена информация, размещенная в СМИ о том, ребенок несколько дней находился в квартире без присмотра матери. Также, будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки и принято процессуальное решение»,– сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области. Проведение проверки контролирует руководитель следственного управления.

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