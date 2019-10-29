В Челябинской области 5,5 тыс. человек остались без света из-за сильного ветра

Из-за ураганного ветра в Челябинской области произошли аварии на девяти линиях электропередачи. В результате без света остались почти 5,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Вечером 28 октября зафиксировано отключение на ЛЭП в Аргаяшском, Каслинском, Кунашакском, Чебаркульском, Ашинском, Катав-Ивановском районах, а также в Златоусте, Усть-Катаве, Миассе и Кыштыме. Аварийно-восстановительные бригады Центральных и Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» незамедлительно приступили к работам на поврежденных объектах, в том числе – на арендованных энергообъектах бывших сетей компании-банкрота «АЭС-Инвест». Выполняются необходимые переключения для перевода потребителей на резервные схемы электроснабжения. В восстановительных работах задействовано 45 человек и порядка 14 единиц спецтехники. На данный момент в большинстве районов электроснабжение восстановлено, в ряде территорий работы продолжаются.