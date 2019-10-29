В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА по буллитам обыграл в гостях череповецкую «Северсталь». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев, заброшенными шайбами у которых отметились Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачев, реализовавший победный буллит.

Победив «Северсталь», СКА прервал серию из пяти поражений подряд. Сейчас команда с 28 набранными очками занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ армейцы Петербурга проведут в среду, 30 октября, в гостях против подольского «Витязя».