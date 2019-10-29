Девять новых трамваев для Перми оценили в 460 млн рублей

Администрация Перми объявила электронный аукцион на поставку трамваев. Как указано в техническом задании, требуется поставить один вагон двухстороннего движения и восемь вагонов одностороннего движения.

Каждый вагон должен быть оборудован навигационным оборудованием, видеорегистратором, внешней и внутренней камерами видеонаблюдения, информационным табло, датчиком учета пассажиропотока, роутером и устройством для зарядки валидатора. Вся техника должна быть не ранее 2019 года выпуска.

Аукцион пройдет 15 ноября. Максимальная цена контракта определена в 462,3 млн руб.