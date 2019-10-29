Сотрудник аэропорта Толмачево украл из багажа драгоценности на 1,5 млн рублей

Полиция новосибирского аэропорта Толмачево раскрыла кражу ювелирных изделий из багажа пассажирки. Об этом сообщила официальный представитель управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Анна Щербакова.

В отдел полиции аэропорта Толмачево поступило сообщение о пропаже ювелирных украшений у одной из пассажирок. Получая багаж в аэропорту Москвы, женщина обнаружила, что замок чемодана открыт. Из багажа пропали кольца, сережки, подвеска и колье из белого золота, украшенные бриллиантами и сапфирами. Стоимость пропавших украшений составила свыше 1,6 млн руб.

Подозреваемым оказался 32-летний приемосдатчик багажа и груза. Он признался, что, находясь в багажном отсеке лайнера, нашел в одном из чемоданов украшения и похитил. Транспортные полицейские обнаружили ювелирные изделия в обуви подозреваемого. Похищенный драгоценности полицейские вернули законной владелице. В отношении задержанного завели уголовное дело, он уволен из аэропорта.

Константин Воронов