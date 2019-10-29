Пермь II и ТРК «СпешиLove» предлагают связать канатной дорогой

Железнодорожный вокзал Пермь II и ТРК «СпешиLove» может соединить канатная дорога. Как сообщает Business Class, с таким предложением к администрации Перми обратились представители группы компаний POMA (Франция). По предварительным расчетам, канатную дорогу длиной 4 км будут обслуживать 18 кабин вместимостью до десяти человек. Пропускная способность системы составит 500 человек в час.

Группа POMA предлагает построить транспортную систему на условиях концессии, финансируя проект и монтаж. Общий объем инвестиций превысит 1 млрд руб. После 25 лет эксплуатации собственником дороги станет администрация Перми.

Группа POMA занимается строительством канатных транспортных систем на протяжении 80 лет. Сегодня штат группы насчитывает около 1100 сотрудников, две трети из которых работают во Франции. За эти годы группа POMA построила свыше 8 тыс. объектов более чем в 80 странах. Оборот группы за 2017 год составил 345 млн евро.