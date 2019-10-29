В Перми на продажу выставлено производство вешенок

29 октября, вторник
На сайте Avito опубликовано объявление о продаже производства грибов-вешенок за 3,7 млн руб. Как указывает продавец, мощность производства составляет 2,5–3 грибных блока в месяц, с каждого из которых можно собрать 3–4 кг грибов за три месяца.
В стоимость входит здание площадью 600 кв. м и земельный участок на 25 соток в Заболотском сельском поселении.
Новому покупателю продавец передаст клиентскую базу, а также 40-часовой видеокурс обучения выращиванию грибов.
Напомним, в Пермском крае производством вешенок также занимаются ООО «Мудрый гриб» и ООО «ГлобалРед».