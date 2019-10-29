Депутаты Думы Красновишерского городского округа отменили ЕНВД с 2020 года

Депутаты думы Красновишерского городского округа на очередном заседании приняли решение о досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. Как сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития, данное решение поддержали 12 депутатов, еще трое воздержались от голосования.

«Тенденции по поступлениям доходов от ЕНВД за последние три года имели отрицательную динамику. И краевые власти не просто предложили отменить досрочно этот вид налога, но и скорректировали другие режимы, на которые предстоит перейти нашим предпринимателям, а также предусмотрели в региональном бюджете двойную компенсацию территориям от выпадающих доходов после отмены ЕНВД на период 2020-2021 годов. Эти средства нам необходимы на социально-экономическое развитие территории, в том числе на строительство нового дома культуры, реализацию программ благоустройства, программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,— пояснил председатель Красновишерской думы Илья Итальев. Компенсация для Красновишерского городского округа из регионального бюджета составит 23,4 млн руб.

Всего решения об отмене ЕНВД с 2020 года приняли 42 территории края. На повторное голосование в октябре этот вопрос будет вынесен в четырех территориях: Большесосновском и Куединском муниципальном районах, Чердынском городском округе, а также в Гайнском муниципальном округе.