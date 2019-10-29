АО «КБ «Искра» соберет рекрутеров Красноярска на своей площадке

29 октября в 12:30 для красноярских HR-специалистов откроются двери АО «КБ «Искра» - компания выступает площадкой для онлайн-трансляции ежегодной российской конференции #АНТИКОНФАHR при поддержке Управления кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края.

Миссия конференции – сформировать комьюнити профессионалов в области управления человеческими ресурсами, создать условия для обмена опытом и обсуждения карьерных возможностей HR. Среди спикеров конференции – эксперты компаний SAP, «КРОК», «Связной», Otto Group Russia, Hexagon PPM и других. В программе:

- Тренды в ключевых областях управления персоналом: подбор, оценка, C&B, T&D

- Что ценится в работе HR за рубежом

- Как выстроить стратегию карьерных переходов

- Директор по персоналу – как продолжить карьеру

- Какие ошибки часто встречаются в резюме профессионалов

- Как начать свой бизнес в HR после работы в штате

Важная особенность #АНТИКОНФАHR – открытость широкой аудитории: организаторы рады не только состоявшимся профессионалам, но и студентам профильных направлений и специалистам, находящимся в поиске работы. Всех гостей помимо теоретического блока ждет экскурсия по предприятию через призму корпоративной культуры, а также экспресс-нетворкинг перед началом трансляции. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное для всех зарегистрированных участников – пройти быструю регистрацию и ознакомиться с программой можно по этой ссылке. Для подтверждения участия всем гостям конференции нужно взять с собой паспорт.

Тайминг:

1. 12:30 - 13:00 – регистрация участников, сбор гостей

2. 13:00-13:45 – экскурсия по предприятию

3. 13:15-14:00 – HR-нетворкинг

4. 14:00 - 19.00 - онлайн-трансляция #АНТИКОНФАHR

Место онлайн-трансляции мероприятия: конференц-зал АО «КБ «Искра», Телевизорная 1 (остановка – Завод телевизоров).

О компании

АО «КБ «Искра» - предприятие, развивающее услуги связи, облачные услуги и решения, проектирование и монтаж инженерных систем. Компания входит в тройку крупнейших операторов спутниковой связи в России. Резидент кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск и технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система».

О конференции

#АнтиконфаHR – ежегодная российская конференция для HR-специалистов, посвященная вопросам карьерного менеджмента и актуальным проблемам управления персоналом. Цель конференции в этом году – собрать онлайн свыше 5000 HR-профессионалов.