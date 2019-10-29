Жителям не хватает денег на товары

В Татарстане вновь наблюдается падение на розничном рынке. За третий квартал 2019 года объемы торговли сократились сразу на 3%. А всего с начала года розничный рынок смог вырасти лишь на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, хотя год назад увеличение превышало 5%. Аналитики связывают такую ситуацию с многолетним сокращением реальных денежных доходов жителей. По их мнению, «не только уменьшается средний чек в магазинах, но и наблюдается явное смещение покупательских приоритетов в эконом-сегмент».



В Татарстане с середины года падают объемы розничной торговли. По данным Татарстанстата, в июле–сентябре сокращение составило 3,1%, хотя в этот же период 2018 года фиксировался рост в 7,9%. По итогам третьего квартала продажи непродовольственных товаров упали на 6% при росте спроса на продукты питания на 0,9%.

Отрицательная динамика за квартал в регионе наблюдается впервые после 2015–2016 годов, когда падение стало следствием финансово-экономического кризиса. За весь 2018 год розничный торговый оборот вырос на 6,1%, годом ранее — на 2,8%.

В январе–сентябре 2019 года объемы розницы в Татарстане достигли 689,9 млрд руб. против 660,4 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. С учетом инфляции по итогам девяти месяцев рост составил лишь 0,1%, следует из отчета Министерства промышленности и торговли республики.

Стагнация прежде всего коснулась реализации непродовольственных товаров: ее объем остался на прежнем уровне, хотя годом ранее фиксировался рост на 10,7%. Оборот торговли продуктами питания вырос за девять месяцев на 0,3%. Доля продовольственных товаров в рознице выросла до 44,5% (годом ранее составляла 44,2%).

Также Минпромторг зафиксировал сокращение числа предприятий торговли. За отчетный период их количество снизилось с 17,42 тыс. до 17,1 тыс. В то же время объем торговых площадей продолжает расти. Обеспеченность ими в республике достигла 841 кв. м на тысячу жителей (годом ранее — 773 кв. м).

Власти Татарстана рассчитывают, что к концу года ситуация в розничной торговле скорректируется. Согласно социально-экономическому прогнозу правительства, по итогам 2019 года рост оборота ожидается на уровне 1,8%, по итогам 2020 года — 1%. В дальнейшем торговля должна расти ежегодно более чем на 2%, заявлял министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, на прошлой неделе выступая с докладом перед депутатами Госсовета. О текущей ситуации он говорил, что «наблюдается сдержанная динамика в кредитовании населения и обороте розничной торговли». При этом он подчеркивал, что почти четверть оборота продовольственных товаров «формируется в федеральных торговых сетях, в которых все большую доля занимает республиканская продукция». По данным регионального Минпромторга, удельный вес торговых сетей за год вырос с 28,7% до 29,7%.

Опрошенные “Ъ” аналитики стагнацию на потребительском рынке объясняют падением доходов жителей. «Постепенно исчерпана покупательная способность граждан, ведь реальные заработные платы падают пять лет подряд, они сократились примерно на 11%»,— заявляет аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Он отмечает, что Татарстан «демонстрирует безработицу ниже среднероссийского уровня»: «С занятостью все более-менее хорошо. Вероятно, страдают сбережения. Население переключилось из позиции накоплений в состояние трат резервов, поэтому потребительский рынок в любом случае будет пока переживать спад». Он добавил, что «почти везде наблюдается либо остановка роста, либо очень медленный рост». Например, по­т­ребрынок Нижегородской области за девять месяцев вырос лишь на 1,1%, в Краснодарском крае — на 2,3%. В то же время в соседнем Башкортостане аналитик отметил рост розничной торговли на 6%.

С господином Антоновым соглашается аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев: «И опросы, и исследования независимых экспертов и агентств фиксируют продолжение снижения доходов наших сограждан. При этом не только уменьшается средний чек в магазинах (и в продуктовом ритейле, и в одежном, и в DIY), но и наблюдается явное смещение покупательских приоритетов в эконом-сегмент. Россияне не просто вынуждены экономить и отказывать себе в чем-то, что еще недавно активно покупали, но и стали больше внимания уделять всевозможным промо-акциям, скидочным программам и иным предложениям ритейлеров». По его словам, «данная ситуация примерно в равной степени наблюдается и по стране в целом, и по отдельным регионам». «Дальнейшая динамика будет во многом определяться ситуацией с фактическими доходами россиян. При этом влияние будут оказывать не только темпы роста заработных плат, но и немонетарные факторы, такие как общие издержки, связанные с ростом налоговой нагрузки, повышением акцизов, увеличением расходов на ежедневные нужды. Важна и ситуация с теневой занятостью, которая на фоне падающих доходов растет довольно стремительными темпами»,— заключает господин Коренев.

Кирилл Антонов