Премьер Армении уверен в успехе переговоров по газу с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что Москва и Ереван договорятся о цене на газ и урегулируют ситуацию вокруг Южно-кавказской железной дороги (ЮКЖД). Об этом он заявил в интервью “Ъ”.

«Идет нормальный разговор по этому поводу. Это разговор между стратегическими союзниками и он приведет к конкретным результатам. Я в этом уверен,— прокомментировал Никол Пашинян армяно-российские газовые переговоры.— У нас в Армении сейчас очень хорошая динамика в экономике. Этот вопрос для нас важен не только в плане цены на газ, это вопрос экономического развития. Думаю, для нашего стратегического союзника — России — важно, чтобы цена на газ была такова, чтобы она не ломала динамику экономического развития Республики Армения».

При этом армянский премьер не стал отвечать на вопрос “Ъ” о том, какая закупочная цена на российский газ устроила бы Ереван. «Можно я не буду говорить про конкретные цифры? Главное содержание, а не цифры. Мы решим этот вопрос»,— заверил господин Пашинян.

В таком же ключе он прокомментировал ситуацию вокруг ЮКЖД — ранее СМИ сообщали, что российская сторона не исключает досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении. По словам господина Пашиняна, вопрос ЮКЖД «политизируется СМИ». «Мы активно работаем с “Российскими железными дорогами“ (РЖД.—“Ъ“) и у нас есть предварительные договоренности, что мы будем работать, чтобы программу инвестиций ЮКЖД в Армении сделать более эффективной. Этот вопрос мы обсуждаем с российскими коллегами: с РЖД, с ЮКЖД. Не хочу сказать, что уверен, но почти уверен, что мы придем к согласию»,— сообщил премьер.

Он также отметил, что нет никаких предпосылок для досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении: «Армения не хочет этого, Россия не хочет этого. Почему это должно произойти?»

Подробнее читайте в интервью Никола Пашиняна “Ъ“.

Владимир Соловьев