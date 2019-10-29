В Екатеринбурге за 12,2 млн рублей продают поезд

Российский аукционный дом проведет торги по продаже поезда из 20 вагонов. Начальная цена каждого вагона от 500 до 720 тыс. руб. Общая стоимость всех вагонов превышает 12,2 млн руб. В данный момент состав находится на территории Уралмашзавода, но принадлежит «Почте России». Вагоны выпущены в конце 70-х и в середине 80-х и требуют ремонта, указано в объявлениях. Заявки на открытый английский аукцион (устанавливает стартовую минимальную цену, в ходе торгов цена увеличивается с каждым шагом, а ставки и их размеры видны для всех участвующих) принимаются до 15 ноября.