Сквозь помол и обжиг

За шесть месяцев 2019 года с горнозаводского цементного завода уволились 382 сотрудника, не считая ухода пенсионеров. Работники покидали предприятие по собственному желанию или по соглашению сторон. Сокращений на заводе нет, говорят в профсоюзе предприятия и в Южно-уральской горно-перерабатывающей компании — с декабря 2018 года это новый собственник общества. Социально опасной ситуации в связи увольнениями работников в Горнозаводске нет, утверждает глава города.



В ПАО «Горнозаводскцемент» с начала года активно увольнялись сотрудники, об этом „Ъ-Прикамье“ стало известно от источников, знакомых с ситуацией на предприятии. В краевом агентстве по занятости населения сообщили, что за первое полугодие 2019 года с горнозаводского цементного завода уволилось 87 человек по собственному желанию и 295 человек — по соглашению сторон. Еще 195 человек ушли с предприятия в связи с выходом на пенсию. Общая численность сотрудников завода составляет 1187 человек.

Для сравнения, в 2018 году по собственному желанию с ГЦЗ уволились 142 человека, по соглашению сторон — 37 человек, еще шестерых сократили.

По итогам первого полугодия 2019 года, в Горнозаводском районе были признаны безработными 334 человека, из них 84 — бывшие работники ГЦЗ.

«Горнозаводскцемент» — крупный российский производитель цемента, его мощности рассчитаны на 2 млн тонн в год. Основные потребители — предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан. Объем производства в прошлом году составил 1,391 млн тонн цемента (на 4,6% меньше уровня 2017 года), выручка — 4,5 млрд руб. (4,57 млрд руб. годом ранее). Чистая прибыль общества снизилась на 46%: с 552,4 млн руб. в 2017 году до 297,7 млн руб. по итогам прошлого года.

В конце декабря 2018 года у ПАО «Горнозаводскцемент» сменились собственники: ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая компания» (ЮУГПК) выкупило у топ-менеджмента ПАО контрольный акций предприятия.

В 2019 году сразу несколько источников „Ъ-Прикамье“ начали сообщать об оптимизации подразделений, которые привели к высвобождению людей на предприятии. В частности, по информации собеседников, были ликвидированы вспомогательные отделы: пожарная часть, медпункт, охрана, отдел по уборке предприятия. «Гараж распустили. Раньше машины стояли в гаражах, а сейчас вся техника стоит под открытым небом»,— пояснил источник из числа работников, недавно покинувших завод. При этом большегрузные автомобили теперь стоят на той территории, на которой предыдущие собственники в рамках инвестпроекта планировали построить цех под «сухой», более экономичный способ производства цемента. В то же время источники сообщают о повышении зарплаты работникам завода.

По словам председателя профсоюзной организации «Горнозаводскцемента» Аллы Щепиловой, официально на предприятии никого не сокращают, работодатель предлагает сотрудникам уволиться по соглашению сторон и получить шесть средних заработных плат. «Люди обращались ко мне, когда это только началось. Я им объяснила, что статья Трудового кодекса об увольнении по соглашению сторон не обязывает их увольняться. Люди должны думать сами, уходить им с завода или нет. Либо они забирают шесть средних заработных плат, либо могут остаться, но в основном все решали уйти с хорошей зарплатой»,— сообщила лидер местного профкома. Как пояснила госпожа Щепилова, на предприятии есть и такие, кто отказался увольняться по этой статье, и они до сих пор работают. Кроме того, работники, которым предлагали уволиться, могли перейти в компании, оказывающие заводу услуги по аутсорсингу. Некоторые бывшие заводчане теперь трудоустроены в агентстве «Медведь» или в клининговой компании «Выбор», работники пожарной службы перешли в пожарную часть Горнозаводска. Кто-то перешел в автотранспортный цех и энергоцех. По информации краевого агентства по занятости населения, за первую половину 2019 года на ГЦЗ приняли 28 человек. Алла Щепилова добавляет, что сейчас на завод принимают таких «узких» специалистов, как логисты, экономисты.

«Конечно, люди переживают, они привыкли жить и работать в размеренном темпе, для них увольнение — это стресс,— продолжает Алла Щепилова.— Но сильной напряженности нет. Есть и другие предприятия, где люди себя нашли: это Сарановская шахта „Рудная“, Вижайский каменный карьер, Чусовской карьер. Наши горняки туда ушли, их почти сразу взяли. А вот женщинам сложнее работу найти».

Глава администрации Горнозаводска Александр Афанасьев отметил, что в связи с увольнениями работников ГЦЗ в городе не прогнозируют никакой социально опасной ситуации. «У нас нехватка рабочих рук на Сарановской шахте „Рудная“. Там необходимо как минимум 300–400 человек в этом году принять на работу. Люди идут и на Сарановскую шахту, и в другие места. Насколько я знаю, на Горнозаводском цементном заводе увольняли в первую очередь пенсионеров и тех, кто ушел на пенсию по „горячему“ списку»,— пояснил господин Афанасьев.

«ПАО „Горнозаводскцемент“ работает стабильно. Продукция отгружается в Уральский и Поволжский федеральные округа. Заработная плата выплачивается в срок. Массовых сокращений нет, планируется вывод непрофильных функций на аутсорсинг,— сообщили корреспонденту „Ъ-Прикамье“ в пресс-службе завода.— В 2020 году предприятие примет на работу 40 водителей цементовозов, а также 12 грузчиков (на период увеличения объемов производства). Группа компаний AKKERMANN cement имеет успешный опыт трансформации бизнеса и повышения эффективности работы на цементном производстве компании в Новотроицке, где была проделана большая работа по развитию предприятия, повышению качества продукции, развитию логистики и системы продаж».

В компании добавили, что сегодня в работу завода уже запущены инвестпроекты на 642 млн руб.: цементный терминал в Перми, проект «Идеальный гараж», обновленные самосвалы и цементовозы. Установлены газоаналитические комплексы на вращающиеся печи производства клинкера. В обозримом будущем планируется провести техническое перевооружение цементных мельниц. Также привлечена компания для технико-экономического обоснования инвестиций в печные линии.

Евгения Ахмедова