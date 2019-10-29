Нашла Коса на Коми

«Единая Россия» смогла сформировать большинство во всех территориях Коми-округа, кроме Косинского муниципального округа. В местной думе партия власти получила лишь треть мандатов. По данным „Ъ-Прикамье“, такой результат обусловлен конфликтом между действующим главой Косинского района Евгением Анфаловым и его бывшим заместителем Иваном Федосеевым. По одной из версий, вновь избранная дума может перейти под контроль господина Федосеева, намеренного стать спикером. Ситуацию в Косе единороссы намерены проанализировать и «сделать выводы».



В минувшее воскресенье состоялись выборы в думы шести муниципальных округов на территории Коми-Пермяцкого округа. Были избраны депутаты представительных органов Гайнского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского и Косинского муниципальных округов. По данным ГАС «Выборы», «Единая Россия» смогла сформировать большинство во всех территориях, за исключением Косинского муниципального округа.

Здесь единороссам досталось 5 мандатов из 15. Столько же мест в думе у кандидатов-самовыдвиженцев. КПРФ получила три мандата, по одному у ЛДПР и «Справедливой России». При этом, по информации „Ъ-Прикамье“, двое из самовыдвиженцев являются членами «Единой России». Таким образом, представители партии власти фактически получили 7 из 15 мест в парламенте. Явка на выборы составила 34,66%.

Как предполагает собеседник, знакомый с ситуацией в Косе, на выборах победил пул кандидатов, оппозиционных к действующему главе муниципального округа Евгению Анфалову. Считается, что этих кандидатов координировал бывший замглавы Косинского района Иван Федосеев. Сам господин Федосеев участвовал в выборах как самовыдвиженец и выиграл. По информации „Ъ-Прикамье“, депутат планирует претендовать на пост председателя муниципальной думы.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев удовлетворен результатами кампании. «По результатам выборов в Коми-округе и Уинском муниципальном округе мы взяли 68,8% мандатов. На предыдущих выборах в этих территориях партия получила около 63% вакантных мандатов»,— пояснил господин Григорьев. Он отметил, что при подготовке кампании учитывалась специфика Коми-округа: «Это, в прошлом, отдельный субъект РФ, территория со своим языком, традициями и менталитетом».

По словам руководителя регионального отделения, лучший результат «Единая Россия» продемонстрировала в Юрлинском муниципальном округе, где получила все 15 вакантных мандатов. Худший результат — в Косинском муниципальном округе. «Мы работали системно: подбирали кандидатов, формировали технологические группы, провели партийную мобилизацию. А над ошибками будем работать, анализировать и делать выводы»,— заявил Вячеслав Григорьев. Он добавил, что задача «Единой России» — сформировать дееспособные и компетентные представительные органы власти, которые будут работать на благо территории».

Напомним, выборы в территориях Коми-округа связаны с объединительными процессами. В июне депутаты краевого заксобрания поддержали законопроекты о преобразовании Гайнского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского и Косинского районов Коми-округа в муниципальные округа. Также парламентарии одобрили инициативу о реорганизации Уинского района в муниципальный округ. В результате преобразований поселения муниципальных районов теряют статус самостоятельных муниципальных образований и объединяются в единые округа. На каждой объединенной территории создаются единая администрация и представительный орган.

Политтехнолог Олег Борисенко считает результат «Единой России» удачным. «Но на ситуацию в Косе повлияло два фактора. Во-первых, в „депрессивных“ территориях результат партии власти всегда ниже. Во-вторых, вероятно, местная администрация не смогла подобрать авторитетных и влиятельных кандидатов и мобилизовать избирателей»,— добавляет господин Борисенко.

Константин Кадочников