TCS Group — головная структура банка «Тинькофф» — объявила о начале торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) на Московской бирже в рублях с 28 октября. Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции. По словам председателя совета директоров банка Олега Тинькова, листинг депозитарных расписок на Московской бирже — важнейший этап в развитии компании.

Менеджмент ЛУКОЙЛа не планирует продавать свой пакет акций в компании, заявил ее глава Вагит Алекперов. Так он прокомментировал информацию в СМИ о возможной покупке «Сургутнефтегазом» пакета акций возглавляемой им компании. «Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств», — подчеркнул Алекперов.

Стоимость акций компании «Яндекс» в моменте поднялась более чем на 4%, следует из данных Московской биржи. В ходе торгов они повышались до 2149,2 руб. за бумагу. Акции выросли на фоне ожиданий IPO «Яндекс.Такси», которое должно состояться в 2019-2020 годах. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что возможным организатором размещения акций могут стать Morgan Stanley и Goldman Sachs.