Насос откачали от субподрядчика

Пресненский райсуд Москвы отклонил иск руководителя ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» (БЗГО) Александра Харитонова к компаниям ООО «Ростехэнергоатом», АО «Концерн Титан-2» и АО «Концерн Росэнергоатом». Он пытался оспорить факт использования циркуляционного насоса на Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору, предполагая, что один из них был изготовлен на основе созданной им полезной модели.

Пресненский районный суд Москвы отказал господину Харитонову в иске о защите исключительных прав на полезную модель «Вертикальный центробежный насос» к компаниям ООО «Ростехэнергоатом», АО «Концерн Титан-2» и АО «Концерн Росэнергоатом». Как рассказали “Ъ” в юридическом бюро «Григорьев и партнеры», представлявшем интересы АО «Концерн Титан-2», организация, будучи генподрядчиком при строительстве ЛАЭС-2, заказало ООО «Ростехэнергоатом» поставку четырех вертикальных циркуляционных насосов. Субподрядчиком при изготовлении оборудования выступил БЗГО во главе с Александром Харитоновым.

«Компания передала только три из четырех насосов, отказавшись поставить последнюю единицу оборудования со ссылкой на свое тяжелое финансовое положение»,— пояснили в юридическом бюро, добавив, что последний из насосов «Концерн Титан-2» изготовил самостоятельно. Истец полагал, что один из четырех работающих на Ленинградской атомной электростанции циркуляционных насосов стоимостью 100 млн рублей был изготовлен на основе его изобретения. Пресненский райсуд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. По словам юристов бюро «Григорьев и партнеры», в случае удовлетворения иска работа АЭС могла быть остановлена: Александр Харитонов требовал уничтожить агрегат, установленный на атомной электростанции в Сосновом Бору.

«Позиция защиты выстроена на объективных фактах: для того чтобы провести полную экспертизу четвертой турбины, необходим доступ к ее механизмам, а это возможно только при полной остановке станции, что повлекло бы за собой не только проблемы в поставке энергии потребителям, но и поток исков к ЛАЭС-2, так как предприятие в таком случае нарушило бы свои прямые обязательства»,— отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Однако, по его мнению, обжалования решения спора истцом в апелляционной инстанции не избежать.

Летом этого года Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга со второй попытки приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» Александра Харитонова, обвиняемого в хищении 97 млн рублей при строительстве атомного ледокола «Арктика». Как сообщал “Ъ”, в апреле 2014 года компания Александра Харитонова заключила с АО «Завод "Киров-Энергомаш"» (КЭМ) — дочерним предприятием ОАО «Кировский завод» — контракт общей стоимостью 194,7 млн рублей на поставку насосов для изготовления паротурбинной установки атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика». Компания Александра Харитонова получила аванс в размере 97 млн рублей и должна была сдать насосы к лету 2015 года. Условия контракта БЗГО не выполнил, однако в это же время его гендиректор попросил выплатить еще 40 млн рублей аванса и перенести срок сдачи на февраль 2016 года. Следствие считает, что Александр Харитонов похитил выделенные в качестве аванса 97 млн рублей. Своей вины он не признает.

Марина Царева, Алексей Кириченко