Сергей Лукин прокомментировал позицию Центробанка по реформированию строительной отрасли

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Сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин принял участие в очередном, 468 заседании Совета Федерации.

В ходе мероприятия, состоявшегося 6 ноября в Москве, парламентарии высказались по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, приняли решение о ратификации ряда международных соглашений и одобрили представленные на их рассмотрение законопроекты, в числе которых - закон об усилении социально-реабилитационной функции института банкротства граждан, который принят в редакции согласительной комиссии, и закон об обязательном представлении официального отзыва Правительства при внесении в Госдуму законопроектов, предусматривающих изменения и дополнения в КоАП, поправки в Трудовой кодекс.

Центральным событием пленарного заседания Совфеда стало выступление в рамках «правительственного часа» председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной с докладом о развитии финансового рынка и внедрении современных финансовых технологий.

Однако спектр вопросов, которые законодатели задали главе ЦБ РФ, вышел за пределы заявленной темы. Среди обозначенных ими проблем – те, которые особенно волнуют строительное сообщество: дальнейшее снижение ставок ипотечного кредитования, а также сложности, связанные с переходом на счета эскроу и проектное финансирование жилищного строительства.

— Согласно экспертным оценкам, которые приводит Счетная палата, в улучшении качества жилья нуждается почти половина наших граждан. Основной инструмент достижения этой цели – национальный проект «Жилье и городская среда». Строить 120 миллионов квадратных метров в год – это очень серьезная и амбициозная задача. Для сравнения – в прошлом году в в нашей стране было введено в 1,6 раза меньше площадей. Один из важных инструментов реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» – повышение доступности ипотечного кредитования для населения, – уверен член Совета Федерации Сергей Лукин.

По оценкам ЦБ, в перспективе нескольких лет ставка по жилищным кредитам может составить 7–8%. В последние несколько месяцев был зафиксирован большой темп роста ипотеки, подчеркнула глава госрегулятора. По её мнению, это означает, что такой вид кредитования становится всё более доступным для людей.

— Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков, – заявила Эльвира Набиуллина, отметив, что для Центробанка важно не только высокое качество кредитного портфеля, но и то, чтобы весь прирост ипотеки не уходил на покрытие увеличения цен на жильё.

На вопрос парламентариев о том, почему Центробанк не выступает со специальными программами, Эльвира Набиуллина пояснила:

— У нас есть ограниченный перечень специальных инструментов, мы его разворачивали в период кризиса, когда проваливались целые сегменты рынка. Но сами эти специальные программы будут означать, что для всей экономики ставки будут выше. На наш взгляд, нам нужно работать над тем, чтобы для всей экономики ставки снижались, и в том числе ставки по ипотеке.

По мнению сенатора Сергея Лукина, стимулирование платежеспособного спроса на новостройки и обеспечение доступности проектного финансирования – те меры, которые должны помочь достичь запланированных показателей национального проекта «Жильё и городская среда», начало реализации которого совпало с масштабным реформированием строительной отрасли – переходом на эскроу-счета и проектное финансирование.

— При переходе на новую модель финансирования существовал серьёзный риск появления новых обманутых дольщиков и обрушения отрасли, поскольку большой объём проектов начинал строиться по одним правилам, в рамках одной финансовой модели, а достраиваться – уже по совершенно другим правилам. В этой связи не стоит забывать, что строительство является одним из драйверов экономики, особенно в крупных городах. В отрасли работают тысячи граждан страны, а еще десятки тысяч вовлечены в смежные отрасли, - отметил Сергей Лукин.

В настоящее время 72 млн кв. м достраивается по старым правилам, 20 млн кв. м реализуется по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов – об этом месяцем ранее сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Однако аналитики указывают на то, что значительная часть проектов оказалась в зоне риска: реализующие их застройщики не смогли получить ни проектного финансирования от банков, ни права привлекать средства дольщиков по старым правилам. При этом проблема с привлечением банковского финансирования в больше степени характерна для региональных застройщиков: рентабельность проектов за пределами столицы, как правило, составляет порядка 10-15%, в то время как банки ориентируются на порог 20%.

По вопросам, обозначенным сенаторами, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заняла достаточно твёрдую позицию. Она заявила:

— Я считаю, что переход от долевого финансирования к банковскому кредитованию строительства абсолютно назрел, если не сказать – перезрел. Вот вы сказали, что часть жилья стала рискованной после перехода на новый механизм финансирования. Я бы позволила себе уточнить – она была рискованной до момента перехода на это финансирование. Этот переход, помимо главного – защиты прав граждан – должен помочь остаться на рынке именно прозрачным и финансово устойчивым строительным компаниям. Это очень важно.

По данным Центробанка, на сегодняшний день открыто более 20 тысяч эскроу-счетов граждан и привлечено средств на сумму 67 млрд рублей. Сумма кредитов, выданных банками застройщикам для осуществления жилищного строительства, составила 596 млрд руб.

— Уверена, что мы сможем перевести на цивилизованный механизм финансирование жилищного строительства, чтобы люди не страдали и не появлялись больше обманутые дольщики, - отметила Эльвира Набиуллина.

Комментируя итоги дискуссии, член Совета Федерации Сергей Лукин подчеркнул:

Для достижения показателей, установленных национальными проектами, необходим системный подход. Важнейшая задача в настоящее время – доработка правил, по которым будет работать строительная отрасль.

В частности, для обеспечения более широкого доступа застройщиков к проектному финансированию необходимо упростить ряд процедур, включая отчётность – соответствующие законодательные поправки Минстрой планирует подготовить к весенней парламентской сессии. Отдельного рассмотрения требует вопрос поэтапного раскрытия счетов эскроу, которое позволит перечислять застройщику средства по мере завершения этапов строительства жилого дома пропорционально их доле в общей стоимости объекта. Нам необходимо обеспечить эффективность строительного комплекса, на это будут направлены совместные усилия законодательной власти и строительного сообщества, и Совет Федерации будет продолжать эту работу.

Ольга Вороновская