49,5 часов прокачки бизнеса и личных компетенций

Фото: ВПФ

22 ноября в Expo Event Hall сити-парка «Град» VI Воронежский предпринимательский форум соберет более 3 тыс. владельцев и управленцев малого, среднего и крупного бизнеса, маркетологов, представителей власти и общественных организаций в сфере предпринимательства. Форум станет финальным событием Всемирной недели предпринимательства в Воронеже.

С 2013 года форум остается одной из главных площадок для нетворкинга бизнес-сообщества всего Черноземья - от тех, кто только мечтает открыть свое дело, до бизнесменов, которые в шаге от рейтинга Forbes. Здесь находят инвесторов, менторов, единомышленников, питчат бизнес-идеи и получают фидбэк от экспертов, а в финале форума разрабатывают «дорожные карты» взаимодействия бизнеса и чиновников. Гости предыдущих форумов уже отнесли это событие к категории must visit.

В деловой программе - только «хардкор»: выжимка опыта и инсайтов приглашенных практиков. Темы секций в этом году предлагали сами предприниматели: поддержка бизнеса государством, цифровизация и digital-маркетинг, хедхантинг, построение личного бренда и другие боли и точки роста предпринимателей.

На кейс-конференции регионального этапа национальной премии «Бизнес-успех» отметят самые яркие стартапы и посочувствуют самым громким провалам.

В центре программы - пленарное заседание с участием первых лиц региона. Это уникальный формат беседы, ставший визитной карточкой Воронежского форума предпринимателей. По традиции в заседании участвуют три стороны: лидеры региональной и городской власти, ведущие предприниматели и общественные организации.

Завершится форум традиционным фуршетом в формате live-talk («живое общение»).

В рамках экспозиции «Бизнес для каждого» банки, логистические и юридические компании, веб-студии расскажут об эксклюзивных услугах для бизнеса.

Кроме того, на выставке пройдут торгово-закупочная сессия воронежских производителей, где их продукцию можно будет продегустировать, и презентация центра «Мой бизнес», предоставляющего все услуги для предпринимателей в формате единого окна. Открытие последнего в Воронеже планируется в конце года.

Организаторы форума - Expo Event Hall Группы компаний Хамина, департамент предпринимательства и торговли Воронежской области, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области», Воронежское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Вход на все мероприятия форума свободный, но необходима регистрация на сайте www.expo36.ru.