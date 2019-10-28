29 октября, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

РЖД обязали отреставрировать вокзал в Малой Вишере

Куйбышевский районный суд обязал ОАО «Российские железные дороги» провести работы по сохранению вокзала в городе Малая Вишера. Решение было вынесено по иску Новгородского транспортного прокурора.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, вокзал был построен в 19 веке. ОАО «РЖД» в течение 1,5 лет должно обратиться в Инспекцию государственной охраны культурного наследия Новгородской области за разрешением на проведение работ. Работы по восстановлению исторического здания компания должна выполнить в течение трех лет.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя