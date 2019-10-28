S&P 500 вырос до рекордных 3040 пунктов

Один из ведущих американских фондовых индексов, S&P 500, сегодня, 28 октября, после открытия торгов достиг очередного рекорда, составив 3040 пунктов. Предыдущий рекордный уровень S&P 500 был достигнут в июле — 3027. Индекс вырос на 0,62% в сравнении с уровнем пятницы. Другие ключевые индексы, Dow Jones и NASDAQ, также несколько выросли в понедельник — на 0,37% и 0,94% соответственно.

Нынешний рост S&P 500 связан в числе прочего с возобновлением надежды на торговое соглашение между США и Китаем, так как в понедельник Дональд Трамп заявил, что надеется подписать значительную часть соглашения с опережением срока, а также с укреплением ожиданий того, что Федеральная резервная система США в третий раз снизит учетную ставку. Кроме того, более оптимистичными стали и ожидания по поводу экономики в целом: по мнению старшего специалиста по стратегии в отношении акций и фондовых рынков исследовательской компании CFRA Research Сэма Стоувэлла, настроения сместились от «рецессии», о которой шла речь ранее в текущем году, к «более медленному, но стабильному росту», то есть намного менее пугающему рынок сценарию. «У нас может быть более низкая траектория экономического роста, но определенно не рецессия»,— считает господин Стоувэлл. «Из всех компаний S&P 500, которые отчитались за последний месяц, только 32 упомянули рецессию в своих конференц-коллах»,— отмечает и директор по исследованиям компании Senteo Ник Мэйзинг.

Яна Рождественская